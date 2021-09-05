В ГД дали прогноз по встрече G7 по Афганистану с участием России и КНР

Участники встречи G7 по поводу Афганистана обсудят прежде всего террористическую опасность в республике. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил зампредседателя комитета Госдумы (ГД) по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, участие Москвы и Пекина в этом событии важно, так как они имеют определенное влияние на Кабул.

«Ситуация очень тревожная, потому что 20 лет присутствия США в Афганистане показали, что проводимая ими политика несет тяжелые последствия. Сегодня Афганистан может превратиться в очаг терроризма. <…> Американцы очень опасаются, что «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.) поднимает голову в преддверии 11 сентября. Здесь невозможно отдельной страной что-то решать. Без России, Китая, Европы, Америки решить эту проблему невозможно», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Чепы.

Он добавил, что участники встречи также обсудят ситуацию с наркотрафиком и вопросы неконтролируемой миграции.

«Второй вопрос, который будет волновать всех присутствующих, — потоки мигрантов, которые уже сегодня есть. <...> Третий вопрос — это борьба с наркотрафиком. Несмотря на то что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.) заявляет, что они покончат с этим злом, за 20 лет присутствия США кратно увеличилось распространение наркотиков с территории Афганистана», — заключил Чепа.

5 сентября японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что G7 проведет встречу министров иностранных дел, посвященную вопросам Афганистана, на следующей неделе. По его словам, в мероприятии примут участие министры из России и Китая.

По его словам, ближайшее заседание G7 намечено на 8 сентября. Он же пояснил, что участие России и Китая во встрече необходимо для дальнейшей работы с «Талибаном».

Как указал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, возможности решить афганские проблемы мирным путем есть. Он добавил, что Москва в свою очередь активно способствует решению этнических вопросов внутри Афганистана.

4 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России и Китаю с просьбой всевозможными методами совместно с международным сообществом противодействовать терроризму на территории Афганистана. Он указал, что альянс извлечет уроки из захвата Кабула боевиками радикального движения.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.