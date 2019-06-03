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В ГБР заявили о «правовых перспективах» дел против Порошенко
03 июня 2019, 12:39 • 105 • Украина
Директор украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил о наличии юридически-правовых перспектив дел против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости».
«Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это тайна следствия. Но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях: можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу», — сказал он.
По его словам, следственные действия по заявлениям в отношении Порошенко уже активно ведутся, однако пока сложно назвать конкретные сроки окончания досудебного расследования.
«Это не несколько следственных действий, а целый комплекс. В том числе — следственно-разыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно не месяц. Однозначно больший период», — добавил Труба.
Ранее в ГБР подтвердили открытие уголовного производства по очередному заявлению против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Порошенко, комментируя начатые против него расследования, заявил, что часть из них инициирована представителями пятой колонны.
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