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В ГБР завершили допрос Порошенко
28 февраля 2020, 19:54 • 132 • Украина
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
@poroshenko Twitter
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на адвокатов экс-президента.
Отмечается, что по итогам допроса ему не вручили подозрение.
Как уточняет РИА Новости, Порошенко принимал участие в двух допросах по двум делам.
Ранее в ГБР заявили о нежелании Порошенко являться на допросы к следователям.
29 января сообщалось, что Порошенко собирается подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины.
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