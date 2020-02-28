В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на адвокатов экс-президента.

Отмечается, что по итогам допроса ему не вручили подозрение.

Как уточняет РИА Новости, Порошенко принимал участие в двух допросах по двум делам.

Ранее в ГБР заявили о нежелании Порошенко являться на допросы к следователям.

29 января сообщалось, что Порошенко собирается подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины.