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В ГБР завершили допрос Порошенко

28 февраля 2020, 19:54  •  132 • Украина
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
 
@poroshenko Twitter
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на адвокатов экс-президента.

Отмечается, что по итогам допроса ему не вручили подозрение.

Как уточняет РИА Новости, Порошенко принимал участие в двух допросах по двум делам. 

Ранее в ГБР заявили о нежелании Порошенко являться на допросы к следователям.

29 января сообщалось, что Порошенко собирается подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины.

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