Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Покинут Букингемский дворец: Названа дата выхода принца Гарри с Меган Маркл из к...
Закон о «коллаборантах» и «переходная полиция»: украинские контуры для Донбасса
«Нафтогаз» может частично прекратить поставки газа в 14 областей Украины
От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансе...
Главная / Украина

В ГБР уточнили число входящих в «небесную сотню»

20 февраля 2020, 16:54  •  112 • Украина
Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова уточнила число погибших в ходе «евромайдана», которых на Украине называют «небесной сотней».
 
© РИА Новости
 

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на обращение Венедиктовой, в событиях тех дней погибли 78 гражданских лиц.

«2,5 тыс. пострадавших, 78 погибших гражданских лиц, 13 погибших правоохранителей, граждан Украины, 14 тыс. томов дел уголовных производств», — перечислила она.

Как уточняет издание, согласно официальной статистике Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года, «небесная сотня» включала 105 погибших гражданских лиц, из них — 94 человека пострадали во время столкновений на улице Институтской.

Ранее СМИ опубликовало расследование, из которого следует, что число погибших во время «евромайдана» было искусственно завышено, а в список «небесной сотни» включены люди, имевшие косвенное отношение к событиям тех дней.

Авторы расследования — экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш и бывший советник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов — разыскали документальные свидетельства обстоятельств гибели людей из «небесной сотни».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 18:09
В ФРГ осудили нарушение перемирия в Донбассе
20 февраля 2020, 04:09
Куда движется Южная Африка?
19 февраля 2020, 18:24
Время отставок
20 февраля 2020, 00:39
В МИД Франции призвали не допустить эскалации конфликта в Донбассе
20 февраля 2020, 13:39
В МВД Украины оценили протесты против эвакуации украинцев из КНР
20 февраля 2020, 16:54
«Нафтогаз» может частично прекратить поставки газа в 14 областей Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бо...
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл...
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование просп...
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила си...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2020, 09:39
Облегчённый арсенал: на что будут способны российские БПЛА с новыми малогабаритными боеприпасами
17 февраля 2020, 14:24
"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ
16 февраля 2020, 19:39
Захарова считает, что конференция в Мюнхене перешла от русофобского крена к антикитайскому
15 февраля 2020, 06:39
"Кто их покусал с Украиной?": В Сети удивились "ультиматумам" от Лукашенко
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
14 февраля 2020, 07:54
Лукашенко сделал страшный намек Путину (Telegram. обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.