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В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел
06 сентября 2019, 14:09 • 81 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили в пресс-службе бюро.
© Petro Poroshenko globallookpress.com
«Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.
При этом в ГБР не уточнили подробности о характере правонарушений.
6 сентября Порошенко вновь проигнорировал повестку из ГБР с требованием явиться на допрос.
В конце июля сообщалось, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.
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