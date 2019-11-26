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В ГБР считают нарушение техники безопасности причиной ЧП в Балаклее

26 ноября 2019, 22:54  •  74 • Украина
Госбюро расследований Украины рассматривает в качестве приоритетной причины взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области нарушение военнослужащими техники безопасности во время плановых работ по разминированию.
 
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Об этом на пресс-конференции в Харькове заявил начальник следственного управления ГБР в Полтаве Алексей Новиков.

«Мы склоняемся к тому, что это именно те лица, которые непосредственно выполняли работы с боеприпасами, не соблюдали технику безопасности... Взрыв был локальный во время плановых работ», — цитирует его «Укринформ».

При этом, по его словам, следствие проверяет несколько версий, в рамках уголовного дела уже допрошены свыше 100 человек и назначены необходимые экспертизы.

Ранее в больнице Харькова скончался один из пострадавших при взрывах на военном складе.

15 ноября на арсенале в Балаклее во время уничтожения боеприпасов произошло около 20 взрывов, в результате которых погибли три человека и ещё пятеро военных пострадали.

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