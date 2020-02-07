В ГБР расследуют дело о выдворении Саакашвили в Польшу в 2018 году

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы страны из-за выдворения экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с украинской территории в Польшу в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

«Следствием установлено, что бывшие руководители департамента оперативной деятельности администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела администрации Государственной пограничной службы Украины организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года», — указывается в заявлении.

Отмечается, что подозреваемым в преступлении грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве и депортирован в Польшу.

Позднее адвокат Саакашвили заявил, что Государственная пограничная служба Украины запретила въезд его подзащитному в страну до 2021 года.

Однако 28 мая 2019 года ставший президентом Украины Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении украинского гражданства экс-губернатора Одесской области, и уже 29 мая политик прилетел из Варшавы в Киев.