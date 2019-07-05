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В ГБР рассказали о расследовании в отношении Порошенко
05 июля 2019, 21:24 • 5 • Украина
Директор украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба рассказал, что ведомство изучает документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов экс-президентом Петром Порошенко $34 млн наличными.
РИА Новости
Об этом он сказал «СТРАНА.ua».
Отмечается, что таким образом Труба прокомментировал информацию юриста Андрея Портнова о том, что начиная с 17 мая Порошенко на протяжении месяца снимал наличными суммы, эквивалентные $1—2 млн в принадлежащем ему «Международном инвестиционном банке».
По словам главы ГБР, соответствующие процессуальные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по мотивам сделки о продаже завода «Кузня на Рыбальском», оформленной между Порошенко и предпринимателем Сергеем Тигипко.
В Госбюро данную операцию рассматривают на предмет вероятного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём.
Ранее В ГБР заявили о наличии юридически-правовых перспектив дел против Порошенко.
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