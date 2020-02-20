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В ГБР рассказали о нежелании Порошенко являться на допросы

20 февраля 2020, 20:09  •  20 • Украина
Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала о нежелании экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко являться на допросы к следователям.
 
Reuters
 

Об этом она заявила изданию LB.ua.

«Производства продвигаются очень трудно. Пётр Алексеевич не является на допросы. Есть у него такая привычка... По двум эпизодам — превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по приводу, они перенаправлены в Генеральную прокуратуру», — сказала она.

По её словам, в итоге суд должен будет решить, достаточно ли оснований для силового привода экс-президента.

«Моя задача как временно исполняющего обязанности директора — организовать работу досудебного расследования. Как я буду выглядеть в глазах следователей, в глазах общества, когда делаю свою работу, а человек 30 раз не приходит на допрос?» — добавила она.

Вместе с этим Интерфакс-Украина пишет, ссылаясь на адвоката Порошенко, что экс-президент Украины уже подал иск к ГБР и Венедиктовой в связи с данными заявлениями. По словам юриста, исполняющая обязанности главы ведомства распространяет «ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля».

29 января сообщалось, что Порошенко собирается подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины.

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