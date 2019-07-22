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В ГБР подтвердили данные о повторном допросе Порошенко

22 июля 2019, 22:54  •  74 • Украина
В Государственном бюро расследований (ГБР) подтвердили, что повторно вызвали экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 25 июля.
 
© Wikipedia Reuters
 

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля», — сказал собеседник.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Подробнее по теме — в материале RT.

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