В ГБР подтвердили данные о повторном допросе Порошенко

В Государственном бюро расследований (ГБР) подтвердили, что повторно вызвали экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 25 июля.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля», — сказал собеседник.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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