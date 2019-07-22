|
В ГБР подтвердили данные о повторном допросе Порошенко
22 июля 2019, 22:54 • 74 • Украина
В Государственном бюро расследований (ГБР) подтвердили, что повторно вызвали экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 25 июля.
© Wikipedia Reuters
Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
«Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля», — сказал собеседник.
Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Подробнее по теме — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2019, 12:39
|
17 июля 2019, 06:39
|
16 июля 2019, 07:54
|
16 июля 2019, 01:24
|
16 июля 2019, 17:24
|
20 июля 2019, 15:54
|
19 июля 2019, 07:24