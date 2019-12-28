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В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене

28 декабря 2019, 15:24  •  71 • Украина
Российская и украинские делегации продолжают в Вене переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».
 
РИА Новости
 

«Российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются», — сообщил он журналистам.

26 декабря в Вене начались российско-украинские переговоры по газу.

Встреча проводится для окончательного согласования газовых контрактов между двумя сторонами.

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