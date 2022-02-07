В газовом кризисе Европы виноваты отношения с Россией - Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что в газовом кризисе Европы виноваты отношения с Россией. Он рассказал, как ЕС может себя обезопасить.

В своём блоге Боррель накануне заседания Совета ЕС - США по вопросам энергетики напомнил о высоких ценах на газ и трудностях с его поставкой. Именно поэтому тема газового кризиса является главной в повестке дня.

По мнению главы евродипломатии, ЕС должен работать с краткосрочными трудностями, но не отступать от долгосрочной цели. Она заключается в нулевом уровне выбросов. Боррель полагает, что у Европы должны быть стратегические запасы газа. Этот вопрос необходимо рассмотреть срочно.

"В условиях тяжёлого кризиса, который мы сейчас переживаем в отношениях с Россией, это стало не только вопросом цены, но и вопросом безопасности поставок", - отметил Жозеп Боррель.

Идея создания стратегического резерва газа принадлежит Еврокомиссии. Она же предложила организовывать и совместные закупки газа членами ЕС.