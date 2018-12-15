В газете Рады опубликовали закон о бюджете Украины на 2019 год

В официальном издании Верховной рады «Голос Украины» был опубликован закон № 2629-VIII о бюджете страны на 2019 год.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года.

Как указывает телеканал, законом предусмотрены доходы в размере более 1,026 трлн гривен, при этом расходы определены в объёме более 1,112 трлн.

Согласно заложенным в бюджет данным, минимальная зарплата на Украине составит 4173 гривен.

Ранее сообщалось, что в 2019 году финансирование Минобороны Украины будет увеличено на 18,5%, до 102,5 млрд гривен.