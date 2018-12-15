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В газете Рады опубликовали закон о бюджете Украины на 2019 год
15 декабря 2018, 11:54 • 69 • Украина
В официальном издании Верховной рады «Голос Украины» был опубликован закон № 2629-VIII о бюджете страны на 2019 год.
©pixabay.com
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года.
Как указывает телеканал, законом предусмотрены доходы в размере более 1,026 трлн гривен, при этом расходы определены в объёме более 1,112 трлн.
Согласно заложенным в бюджет данным, минимальная зарплата на Украине составит 4173 гривен.
Ранее сообщалось, что в 2019 году финансирование Минобороны Украины будет увеличено на 18,5%, до 102,5 млрд гривен.
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