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В газете Рады опубликовали закон о бюджете Украины на 2019 год

15 декабря 2018, 11:54  •  69 • Украина
В официальном издании Верховной рады «Голос Украины» был опубликован закон № 2629-VIII о бюджете страны на 2019 год.
 
©pixabay.com
 

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года.

Как указывает телеканал, законом предусмотрены доходы в размере более 1,026 трлн гривен, при этом расходы определены в объёме более 1,112 трлн.

Согласно заложенным в бюджет данным, минимальная зарплата на Украине составит 4173 гривен.

Ранее сообщалось, что в 2019 году финансирование Минобороны Украины будет увеличено на 18,5%, до 102,5 млрд гривен. 

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