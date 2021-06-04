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В Гарварде призвали лечить цветных пациентов первыми
04 июня 2021, 17:30 • 63 • Политика
В Гарвардской медицинской школе призвали отдавать предпочтение небелым пациентам при лечении.
В США преподаватели Гарвардской медицинской школы призвали медиков при лечении предпочитать пациентов с небелым цветом кожи. Об этом сообщает Fox News.
В частности, в Гарварде призывают сделать расу определяющим фактором при лечении пациентов с сердечной недостаточностью.
- заявил британский публицист и политический комментатор Дуглас Мюррей. По его мнению, такие призывы являются прямым следствие критической расовой теории и идеологии BLM, насаждаемой в США.
"Мы видели, что делает Black Lives Matter, когда получает контроль над образованием и над политикой корпораций. А вот на что похоже господство BLM в мире медицины", - цитирует RT выступление публициста.
"Гиппократ в гробу перевернулся", - прокомментировал новость подписчик Telegram-канала Саваничи Олег Нечипоренко.
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