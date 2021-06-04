В Гарварде призвали лечить цветных пациентов первыми

В Гарвардской медицинской школе призвали отдавать предпочтение небелым пациентам при лечении.

В США преподаватели Гарвардской медицинской школы призвали медиков при лечении предпочитать пациентов с небелым цветом кожи. Об этом сообщает Fox News.

В частности, в Гарварде призывают сделать расу определяющим фактором при лечении пациентов с сердечной недостаточностью.

Это абсолютно мерзко, но это абсолютно логичное заключение этого нелогичного мировоззрения,

- заявил британский публицист и политический комментатор Дуглас Мюррей. По его мнению, такие призывы являются прямым следствие критической расовой теории и идеологии BLM, насаждаемой в США.

"Мы видели, что делает Black Lives Matter, когда получает контроль над образованием и над политикой корпораций. А вот на что похоже господство BLM в мире медицины", - цитирует RT выступление публициста.

"Гиппократ в гробу перевернулся", - прокомментировал новость подписчик Telegram-канала Саваничи Олег Нечипоренко.