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В Гане совершено нападение на дом 135-летней королевы-матери: Хулиганы забрали её овцу
10 сентября 2020, 09:30 • 27 • В мире
В поселении Адум-Афранчо в Гане произошло вопиющее событие: группа накачанных молодых мужчин напала на дом престарелой королевы-матери в канун годовщины её восшествия на Золотую скамью.
Накануне празднования 130-летия восшествия правительницы племени ашанти на символический Золотой трон, или Золотую скамью, на её дом в одном из посёлков Ганы было совершено нападение.
Группа силачей устроила драку, затем выломала дверь в спальню престарелой королевы-матери, выпила приготовленные для праздника напитки и забрала с собой овцу. Животное было также предназначено для празднества.
Личности хулиганов и их предводителя уже установлены. Возмущённые местные жители, для которых королева-мать священна, потребовали от короля ашанти Oтумфуо Осея Туту II и президента Ганы Нана Акуфо-Аддо наказать виновных.
Как пишут некоторые источники, королеве-матери из Адум-Афранчо 135 лет, а на ритуальную Золотую скамью, или Золотой трон, она взошла 130 лет назад.
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