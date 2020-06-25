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В Гагаузии созывают съезд 19 августа – как тридцать лет назад

25 июня 2020, 13:00  •  126 • Украина
«Гагаузия претерпевает сложные времена и находится в глубочайшем кризисе»
В августе исполняется 30 лет создания Гагаузской Республики – автономной территории в Молдавии.
19 августа 1990 года в Гагаузии состоялся съезд депутатов всех уровней, которые и приняли решение о создании Гагаузской Республики. Однако в Кишинёве не обрадовались такому решению и в октябре того же года попытались «вразумить» гагаузов, отправив в Комрат автобусы с молдавскими националистами в сопровождении отрядов милиции. В ответ в Гагаузии объявили мобилизацию – жители гагаузских городов и сёл, вооружившись арматурой, вышли на оборону своих населённых пунктов. Из Приднестровья на помощь пришли рабочие дружины. Именно приднестровские дружины стали тем весомым аргументом, который заставил Кишинёв задуматься о перспективе второй гражданской войны. Была достигнута договорённость – приднестровцы уходят в обмен на уход молдавских националистов.
До 1994 года Гагаузская Республика существовала как непризнанная Республика, и только в 1994 года она вошла в состав Молдовы как особое административно-территориальное образование.
С тех пор прошло много лет, и все эти годы Кишинёв обещает Комрату официальный статус автономии, последний раз такие обещания давал президент Молдавии Игорь Додон башкану (главе) Гагаузии Ирине Влах осенью прошлого года. С тех пор ничего не изменилось.
В среду, 24 июня, депутаты Народного Собрания Гагаузии выступили с инициативой проведения съезда депутатов всех уровней в день 30-летия первого съезда – 19 августа 2020 года.
«Гагаузия была сформирована на принципах политической, экономической, социальной и культурной самодостаточности. С сожалением приходится констатировать тот факт, что эти принципы остаются нереализованными и неминуемо уходят в историю без права на дальнейшую жизнь, оставляя от Автономии только лишь её название. Гагаузия претерпевает сложные времена и находится в глубочайшем кризисе, обусловленном массой нерешённых проблем политического, экономического и социального характера»,
– говорится в заявлении депутатов Народного собрания Гагаузии.
Группа депутатов обеспокоена тем, что на протяжении последних лет Гагаузия стремительно теряет население, теряет полномочия, перспективы обретения настоящей автономии становятся всё более смутными – все эти проблемы только усугубились на фоне пандемии коронавируса и сильнейшей засухи, уже погубившей урожай. Сегодня Гагаузия является зоной стихийного бедствия, причём в Республике нет никаких продовольственных резервов.
«События настоящего времени, и угроза исчезновения Гагаузской Автономии формируют повестку памятной даты 19 августа 2020 года и требуют единства гагаузского народа для принятия важнейших решений имеющихся проблем. В этой связи, с целью рассмотрения и разрешения важных политических и социально-экономических проблем Автономии группа Депутатов Народного Собрания Гагаузии инициирует рабочий съезд депутатов всех уровней, назначенный на 19 августа 2020 года»,
– цитирует заявление депутатов информационный портал Gagauz.md.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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