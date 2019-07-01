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В Гагаузии на выборах башкана победила Ирина Влах

01 июля 2019, 16:54  •  118 • Украина
В воскресенье 30 июня Гагаузия выбирала башкана – главу автономии. На этот пост претендовало четверо граждан автономии, в том числе и действующий башкан Ирина Влах.
За тем, как проходят выборы в Гагаузской автономии следили 192 наблюдателя из России, США, Швеции, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Словакии, Румынии, Литвы, Азербайджана, а также от четырёх молдавских общественных организаций.
Посетил один из избирательных участков в Комрате и официальный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.
«Гагаузия – один из ведущих регионов Республики Молдова и, конечно, нам небезразлично, как пройдут здесь выборы. Тем более, что отношения Гагаузии с регионами Российской Федерации сложились очень динамичные», – заявил Васнецов журналистам в Комрате.
По закону о выборах башкана Гагаузии, выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины избирателей. На момент закрытия 66-ти избирательных участков на территории Гагаузии (в 21 час) в выборах приняли участие 55210 человек, что составляет 50,35% от числа избирателей, зарегистрированных в автономии, сообщил председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур во время брифинга.
«В Комратском районе проголосовали 24 тысячи 344 гражданина (49,92%), в Чадырлунгском районе – 21 тысяча 787 человек (53,22%) и в Вулканештском районе – 9 тысяч 79 человек (45,52%). Это предварительные результаты. Точные результаты будут известны, когда ЦИК получит все оригиналы протоколов», – отметил Комур.
По предварительным данным победу одержала действующая глава Гагаузии Ирина Влах.
«Выборы состоялись! Ждём подсчётов, но можно с уверенностью сказать: Ирина Влах переизбрана на должность башкана АТО Гагаузии», – написал на своей странице в социальной сети Facebook президент Молдовы Игорь Додон.
Ирина Влах уже выступила с заявлением для прессы, в котором поблагодарила всех, кто принял участие в выборах и не остался равнодушным.
«Мы можем говорить о том, что выборы башкана состоялись, хотя и были эти выборы непростыми», – сказала Влах и напомнила, что дату выборов постоянно переносили, а против неё пытались возбуждать уголовные дела, чтобы помешать участвовать в предвыборной кампании.
«Предварительно я понимаю, что мы с вами победили. И хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы были со мной. Что многие приехали домой ради выборов. Все очень хотели, чтобы в Гагаузии был избран башкан. Я уже закатала рукава и готова приступить к работе. В Гагаузии должны быть мир и стабильность», – заявила Влах.
А в это время на центральной площади города Комрат собрались её сторонники. К ним вышла Ирина Влах вместе с президентом Молдовы Игорем Додоном, чтобы поблагодарить всех, кто поддерживал башкана.
«Мы работали с вами не два месяца, а четыре года. Наверное, поэтому жители Гагаузии нас оценили. Я горжусь нашей командой. Прошедшие четыре года были активными и насыщенными. Следующие четыре года будут такими же», – пообещала Влах.
А Игорь Додон отметил, что всегда будет оказывать поддержку Ирине Влах.
«Я уверен, что оппоненты Ирины Федоровны должны понять, что она выиграла, потому что работала. Я, как президент, буду поддерживать её и весь гагаузский народ», – заявил глава Молдовы.
И действительно, за несколько Гагаузия превратилась из бывшего сепаратистского региона в настоящую «жемчужину Молдовы» – именно так сегодня называют автономию.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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