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В Габоне мятежники устроили государственный переворот

07 января 2019, 16:24  •  63 • Политика
В Габоне мятежники захватили государственную радиовещательную станцию и объявили о создании "Национального совета по восстановлению", передают СМИ. Также они заявили о захвате власти в стране.
Стало известно о том, что сегодня утром, 7 января, государственную радиостанцию Габона захватили мятежники. Эта африканская страна находится рядом с Конго, на западе материка.
Бойцы тут же заявили о создании "Национального совета по восстановлению" и призвали народ страны поддержать восстание. Отметим, что оно проводится против президента Али бен Бонго Ондимбы.
Как сообщает агентство AFP, личности военных, захвативших радиостанцию, пока неизвестны.
"Столь долгожданный день, когда армия решила встать на сторону своего народа и спасти Габон из состояния хаоса, пришел", - такое обращение от захватчиков сейчас распространяется в Сети.
"Поднимайтесь в едином порыве и занимайте улицы", - также призывают мятежники.
Отметим, что лидер страны сейчас находится на лечении в Марокко. Кстати, Габон принадлежит к числу крупных в Африке экспортеров нефти.

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