В Гааге прошла акция в память о жертвах трагедии 2 мая в Одессе

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ГААГА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Группа активистов собралась в воскресенье на одной из площадей в Гааге, чтобы отдать дань памяти жертвам трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Они призвали к проведению независимого расследования инцидента и привлечению виновных к ответственности.

"Для нас уже стало определенным священным обычаем каждый год поминать события в Одессе и павших там жертв нынешнего бесчеловечного и противонародного правительства на Украине, - отметил в беседе с ТАСС организатор мероприятия Дмитрий Писарев. - Это наш нравственный долг - не забыть людей и не дать общественности забыть о том, что кровь этих павших еще не искуплена и что обстоятельства их гибели не расследованы. Считаем необходимым добиваться того, чтобы это дело не затихало, потому что, к сожалению, с прошествием времени все постепенно забывается".

"Разумеется, мы следим за ходом расследования в Одессе, - сказал он. - Но что мы можем сказать? То же, что можно было и год, два назад - что там просто все спускают на тормозах. Наверное, до смены власти прорыва в этом расследовании не будет".

На мероприятии присутствовал и непосредственный участник тех событий Олег Музыка, который в своем выступлении также обратил внимание на то, что по прошествии четырех лет это преступление на раскрыто, а виновные не наказаны. "И я общался с новыми следователями, там третья группа уже, - рассказал он. - Мы даже не надеемся на то, что будет справедливое расследование".

Со своей стороны участница акции из Нидерландов Аннеке де Лаф заметила, что посещает мероприятия в связи с событиями в Одессе с 2014 года. "Тогда, в 2014 году, мы пришли, чтобы почтить память погибших, и я была уверена, что ЕС или силы здесь, в Нидерландах, обратят внимание на эти события и настоят на проведении расследования должным образом, - сказала она. - Однако проходят годы, однако этого не происходит, все игнорируют эту трагедию и претворяются, что все в порядке. По сути, режиму в Киеве дана полная свобода делать все что угодно, и я не понимаю, как мое правительство может поддерживать его".

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон с разных этажей, а радикалы при этом продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".

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