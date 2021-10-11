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В Гааге начались слушания по делу о задержании Россией украинских моряков

11 октября 2021, 16:30  •  46 • Политика
Фото: AvakovArsen / twitter.com / www.globallookpress.com
Москва настаивает, что иск подан не по адресу
В гаагском Арбитражном трибунале начались слушания по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда российские силовики задержали три украинских судна с военными моряками, пытавшимися пробиться на территорию РФ. Иск был подан украинской стороной.
На данном этапе решается вопрос о правомерности рассмотрения данного дела в Международном арбитраже. Россия настаивает, что юрисдикция гаагского трибунала на данный инцидент не распространяется, поскольку речь идет о военных моряках, передает РИА "Новости".
"Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", 
– заявил на слушаниях в Гааге 11 октября посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач.
В МИД Украины уже пообещали привести контраргументы. Там утверждают, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 г. и должна понести наказание.
Слушания пройдут в несколько этапов. Сегодня, 11 октября, свои аргументы представляет Россия, завтра, 12 октября, – Украина. Затем день перерыва, и снова выступления российских и украинских представителей 14 и 15 октября соответственно, сообщает DW.
Слушания проходят очно и частично в видеоформате: транслироваться будут только вступительные слова представителей истца и ответчика. Журналистов в здание суда не пускают. Видео приводит РИА "Новости".
Если судьи решат, что иск подан по адресу, будет назначена дальнейшая процедура.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 г., когда три корабля ВМС Украины вторглись в российские воды Черного моря. На требования остановиться они реагировали. В результате силовой операции суда были задержаны, члены экипажа арестованы и отправлены в Москву. Моряки были переданы Киеву в сентябре 2019 г., корабли в ноябре. Состоянием возвращенной техники украинцы остались недовольны.

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