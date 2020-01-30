В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент • 227 • Аналитика

Утром 9 марта 2020 года в уголовно-криминальном комплексе Схипхола должен начаться процесс, проводимый судом Гааги по делу о крушении авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. Этот суд имеет реальные шансы превратиться в «процесс века», но только при одном условии – если он, в отличие от длившегося несколько лет «следствия», будет объективным и пройдет без политической ангажированности. В противном случае нас ожидает просто еще одно отделение шоу, режиссеры и постановщики которого прекрасно известны.



Возможно, тем, кому предстоит заседать в Гааге, все-таки удастся вскрыть не только механизм чудовищной провокации шестилетней давности, но и схему действий определенных стран и структур, направленных на то, чтобы взвалить вину за унесшую жизни почти 300 человек трагедию на государство, к нему совершенно не причастное. Однако, для этого им придется, прежде всего, вырваться из навязанных извне рамок и «наставлений», направленных на то, чтобы вести обвинение в строго предопределенном направлении.







То, что членам Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят представители Малайзии, Нидерландов, Украины, Австралии и Бельгии, сделать этого пока так и не удалось, совершенно очевидно. В июне прошлого года они уже огласили имена подозреваемых по делу: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко, не озаботившись подкрепить столь тяжкие обвинения неопровержимыми доказательствами. Того же качества были и ранее делавшиеся ими заявления о «российских ракетах», якобы выпустивших их ЗРК и тому подобных вещах.



Представители суда в Гааге заявили, что «призывают» подозреваемых участвовать в заседании, но в случае отказа прекрасно обойдутся и без них. Не самый лучший признак...



Впрочем, как стало известно, один человек из приведенного выше списка все-таки выразил согласие участвовать в процессе. Сделавшая соответствующее заявление координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк не уточнила имени и даже не подтвердила его непосредственное присутствие в Гааге. По ее словам, с судом связалась некая «частная юридическая фирма», готовая представлять интересы ответчика. Более по данному поводу пока ничего не известно.



Зато настоящей сенсацией может стать выступление в ходе слушаний частного детектива из Германии Йозефа Реша, несколько лет проводившего самостоятельное расследование обстоятельств и причин катастрофы. Этот человек неоднократно заявлял о том, что располагает некими важнейшими данными об инциденте, упорно игнорируемыми международным сообществом, вплоть до конкретных имен виновников гибели МН-17. Реш убежден в том, что без его показаний весь процесс в Гааге будет абсурдом, который нельзя воспринимать всерьез. При этом лично участвовать в зале заседаний он тоже не намерен, собираясь переложить эту обязанность на своего доверенного помощника.



Многочисленные интервью этого детектива, издавшего книгу о своем расследовании, позволяют предположить, что данные, которые он готов обнародовать, совершенно не порадуют тех, кто все эти годы раздувал вокруг трагедии антироссийскую истерию.



Что перед началом процесса можно назвать в качестве пунктов, работающих совершенно не в пользу Украины, так это, прежде всего, недоверие, которое еще в прошлом году выразил в адрес выдвигаемой ее представителями версии о причастности к катастрофе России премьер Малайзии Махатхир Мохамад. Также более чем странным выглядит передача Киевом ДНР в процессе состоявшегося в конце 2019 года обмена удерживаемыми лицами Владимира Цемаха, которого Киев в свое время пытался представить чуть ли не «важнейшим свидетелем вины России» по этому делу, если вообще не обвиняемым. Получается, что никаких «свидетельств» не существует, равно как и самой вины? Не менее интригующе выглядит и тот факт, что в конце прошлого года из международной следственной группы по МН17 вдруг были удалены оба представителя Украины, причем даже не совсем понятно, по чьей инициативе – то ли руководства ССГ, то ли Киева.



Что ж, вполне возможно, что справедливость в Гааге и вправду восторжествует – вопреки всем усилиям, прилагавшимся к тому, чтобы этого не случилось. Утром 9 марта 2020 года в уголовно-криминальном комплексе Схипхола должен начаться процесс, проводимый судом Гааги по делу о крушении авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. Этот суд имеет реальные шансы превратиться в «процесс века», но только при одном условии – если он, в отличие от длившегося несколько лет «следствия», будет объективным и пройдет без политической ангажированности. В противном случае нас ожидает просто еще одно отделение шоу, режиссеры и постановщики которого прекрасно известны.Возможно, тем, кому предстоит заседать в Гааге, все-таки удастся вскрыть не только механизм чудовищной провокации шестилетней давности, но и схему действий определенных стран и структур, направленных на то, чтобы взвалить вину за унесшую жизни почти 300 человек трагедию на государство, к нему совершенно не причастное. Однако, для этого им придется, прежде всего, вырваться из навязанных извне рамок и «наставлений», направленных на то, чтобы вести обвинение в строго предопределенном направлении.То, что членам Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят представители Малайзии, Нидерландов, Украины, Австралии и Бельгии, сделать этого пока так и не удалось, совершенно очевидно. В июне прошлого года они уже огласили имена подозреваемых по делу: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко, не озаботившись подкрепить столь тяжкие обвинения неопровержимыми доказательствами. Того же качества были и ранее делавшиеся ими заявления о «российских ракетах», якобы выпустивших их ЗРК и тому подобных вещах.Представители суда в Гааге заявили, что «призывают» подозреваемых участвовать в заседании, но в случае отказа прекрасно обойдутся и без них. Не самый лучший признак...Впрочем, как стало известно, один человек из приведенного выше списка все-таки выразил согласие участвовать в процессе. Сделавшая соответствующее заявление координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк не уточнила имени и даже не подтвердила его непосредственное присутствие в Гааге. По ее словам, с судом связалась некая «частная юридическая фирма», готовая представлять интересы ответчика. Более по данному поводу пока ничего не известно.Зато настоящей сенсацией может стать выступление в ходе слушаний частного детектива из Германии Йозефа Реша, несколько лет проводившего самостоятельное расследование обстоятельств и причин катастрофы. Этот человек неоднократно заявлял о том, что располагает некими важнейшими данными об инциденте, упорно игнорируемыми международным сообществом, вплоть до конкретных имен виновников гибели МН-17. Реш убежден в том, что без его показаний весь процесс в Гааге будет абсурдом, который нельзя воспринимать всерьез. При этом лично участвовать в зале заседаний он тоже не намерен, собираясь переложить эту обязанность на своего доверенного помощника.Многочисленные интервью этого детектива, издавшего книгу о своем расследовании, позволяют предположить, что данные, которые он готов обнародовать, совершенно не порадуют тех, кто все эти годы раздувал вокруг трагедии антироссийскую истерию.Что перед началом процесса можно назвать в качестве пунктов, работающих совершенно не в пользу Украины, так это, прежде всего, недоверие, которое еще в прошлом году выразил в адрес выдвигаемой ее представителями версии о причастности к катастрофе России премьер Малайзии Махатхир Мохамад. Также более чем странным выглядит передача Киевом ДНР в процессе состоявшегося в конце 2019 года обмена удерживаемыми лицами Владимира Цемаха, которого Киев в свое время пытался представить чуть ли не «важнейшим свидетелем вины России» по этому делу, если вообще не обвиняемым. Получается, что никаких «свидетельств» не существует, равно как и самой вины? Не менее интригующе выглядит и тот факт, что в конце прошлого года из международной следственной группы по МН17 вдруг были удалены оба представителя Украины, причем даже не совсем понятно, по чьей инициативе – то ли руководства ССГ, то ли Киева.Что ж, вполне возможно, что справедливость в Гааге и вправду восторжествует – вопреки всем усилиям, прилагавшимся к тому, чтобы этого не случилось. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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