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В G7 поддержали договорённость Украины и МВФ о кредите на $5,5 млрд
10 декабря 2019, 18:24 • 60 • Украина
Послы стран «Большой семёрки» приветствуют договорённость между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Reuters
«Группа G7 приветствует этот ожидаемый и важный для продолжения реформ этап. Поддержка международного сообщества направлена на обеспечение суверенной, устойчивой и экономически успешной Украины. Мы будем внимательно следить за выполнением этого соглашения», — говорится в заявлении послов G7 в Twitter.
Ранее посольство США на Украине поздравило киевские власти с новым кредитом от МВФ.
8 декабря стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал договорённость маркером доверия к стране.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о соглашении, отметив, что МВФ «поддерживает коматозное состояние» страны, но «не спасает экономику».
Подробности — в материале RT.
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