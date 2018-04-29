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В ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море
29 апреля 2018, 12:54 • 142 • Украина
В погрануправлении ФСБ России по Республике Крым заявили, что браконьерская деятельность рыбаков в Азовском море (в том числе с Украины), из-за которой гибнут дельфины, будет пресечена.
РИА Новости © Виталий Аньков
«Пограничное управление предупреждает, что будет принимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы», — цитирует РИА Новости сообщение погрануправления.
Отмечается, что особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющемся внутренними водами России и Украины.
С начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров.
Ранее сообщалось, что правительство Украины вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для судов под флагом России.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.
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