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В ФСБ узнали, кто «слил» данные Петрова и Боширова - СМИ

30 октября 2018, 14:24  •  201 • Политика
Проведенная спецслужбой проверка привела к массовому возбуждению уголовных дел из-за торговли личными данными.
Сотрудники ФСБ выяснили, каким образом в открытый доступ попали данные о перемещениях за рубеж «солсберийских туристов» Александра Петрова и Руслана Боширова.
Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал, что спецслужба провела массовую проверку частных сыщиков и так называемых «пробивальщиков», которые могли быть причастны к торговле информацией из закрытых баз данных.
В итоге было возбуждено множество уголовных дел - о незаконном получении доступа и разглашении коммерческих, банковских или налоговых тайн, превышении полномочий частными детективами, нарушении неприкосновенности частной жизни.
Как утверждается, один сотрудник погранслужбы и один налоговик были задержаны прямо на рабочем месте.
Первый из них подозревается в продаже личных данных Петрова и Боширова, уточняет «Росбалт».

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