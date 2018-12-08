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В ФСБ рассказали о содержании обнаруженных на украинских кораблях документов

08 декабря 2018, 14:09  •  169 • Украина
Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов в ходе брифинга рассказал о содержании документов, находящихся на борту задержанных в Керченском проливе украинских кораблей.
 
Reuters
 

По его словам, на борту катера «Никополь» был обнаружен в том числе контрольный лист, в тексте которого говорилось о необходимости провести операцию в регионе «скрытно».

«Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», — процитировал документ Шишов.

Также, по словам представителя ФСБ, установленные на судах артиллерийские установки были заряжены и находились в приведённом к бою состоянии.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Находившихся на борту моряков арестовали.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту указанных кораблей находились сотрудники ведомства.

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В ФСБ рассказали о содержании обнаруженных на украинских кораблях документов
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