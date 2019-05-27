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В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины

27 мая 2019, 18:09  •  21 • Украина
В акваториях Чёрного и Азовского морей сохраняются риски повторения провокаций, аналогичных инциденту в Керченском проливе, рассказал руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
 
РИА Новости
 

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Кулишова, Киев официально не отказался от намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — подчеркнул глава погранслужбы.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не допустит новых провокаций в Керченском проливе.

В апреле в Минобороны Украины рассказали, когда украинские корабли вновь смогут войти в Керченский пролив.

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