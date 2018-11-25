В ФСБ намерены представить доказательства провокации Киева в Чёрном море

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили, что сотрудники ведомства намерены в ближайшее время предать гласности доказательства провокации украинских Военно-морских сил в Чёрном море.

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в ФСБ сообщили, что три украинских судна, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев использует «бандитские методы» при осуществлении провокации в Керченском проливе.