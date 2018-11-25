|
В ФСБ намерены представить доказательства провокации Киева в Чёрном море
25 ноября 2018, 23:54 • 106 • Украина
В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили, что сотрудники ведомства намерены в ближайшее время предать гласности доказательства провокации украинских Военно-морских сил в Чёрном море.
© Фото Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в ФСБ сообщили, что три украинских судна, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев использует «бандитские методы» при осуществлении провокации в Керченском проливе.
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
25 ноября 2018, 14:09
|
20 ноября 2018, 00:54
|
22 ноября 2018, 19:39
|
21 ноября 2018, 12:39
|
19 ноября 2018, 21:54
|
21 ноября 2018, 12:09
|
22 ноября 2018, 11:39