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В ФСБ намерены представить доказательства провокации Киева в Чёрном море

25 ноября 2018, 23:54  •  106 • Украина
В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили, что сотрудники ведомства намерены в ближайшее время предать гласности доказательства провокации украинских Военно-морских сил в Чёрном море.
 
© Фото Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
 

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в ФСБ сообщили, что три украинских судна, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев использует «бандитские методы» при осуществлении провокации в Керченском проливе. 

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