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В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

09 декабря 2019, 16:24  •  102 • Украина
В настоящее время у Евросоюза нет причин для изменения режима санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
 
РИА Новости
 

Как отметил глава МИД ФРГ, вклад России в «поиск мира на Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией».

«Люди на Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», — приводит пресс-служба МИД слова министра.

FM @HeikoMaas:

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