В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

В настоящее время у Евросоюза нет причин для изменения режима санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как отметил глава МИД ФРГ, вклад России в «поиск мира на Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией».

«Люди на Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», — приводит пресс-служба МИД слова министра.

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