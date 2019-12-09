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В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
09 декабря 2019, 16:24 • 102 • Украина
В настоящее время у Евросоюза нет причин для изменения режима санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
РИА Новости
Как отметил глава МИД ФРГ, вклад России в «поиск мира на Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией».
«Люди на Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», — приводит пресс-служба МИД слова министра.
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