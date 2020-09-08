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В ФРГ заявили о ненужности "Северного потока - 2"
08 сентября 2020, 18:05 • 329 • Политика
А Вашингтон призвал немецкие власти пересмотреть свое сотрудничество в области энергетики с РФ
Берлин вполне может обойтись без газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.
Таким образом, к хору "зеленых" и ряду иных политиков Федеративной Республики, яро выступающих против реализации международного проекта, добавились еще и представители местного бизнеса.
"Германия легко могла бы себе это позволить [отказаться от "СП – 2"]", – цитирует Reuters Шмидинга.
Он считает, что такой шаг не окажет значительного влияния на национальную экономику.
Со дня объявления официальным Берлином информации о якобы отравлении ядом из группы "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального несколько высокопоставленных германских политиков и чиновников высказались в пользу отказа от продолжения строительства нашей трубы.
Первой возопила "старая" оппонентка проекта член партии "Союз 90 / Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт. Затем к ней присоединился кандидат на пост лидера правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, призвавший заморозить трубу в ближайшие два года.
Активно эти воззвания поддерживают из-за границы. Так, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости остановить строительство именно из-за "отравления" Навального.
Сегодня свою лепту внесла и официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
"Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по "Северному потоку – 2", – написала американка в своем "Твиттер".
Между тем, как передает агентство DPA, в ходе сегодняшнего заседания фракции ХДС/ХСС Меркель сказала, что не готова сейчас увязывать ситуацию вокруг Навального с реализацией "СП – 2". "Она пока не сформировала окончательное мнение", – пишет агентство со ссылкой на источник в партии.
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