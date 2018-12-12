В ФРГ рассказали о переговорах помощников лидеров «нормандской четвёрки»

Помощники лидеров «нормандской четвёрки» 11 декабря провели в Берлине обстоятельный разговор, в ходе которого обсуждался вопрос снятия напряжённости в Азовском море.

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«На наш взгляд, нужны диалог и деэскалация, чтобы избежать нового обострения. Именно этой цели служила вчерашняя встреча в нормандском формате. Это был очень обстоятельный разговор между советниками», — сказал он.

По его словам, эти переговоры будут продолжены в январе.

Зайберт добавил, что стороны договорились не разглашать детали переговоров.

Ранее стало известно, что Россию на встрече советников «нормандской четвёрки» в Германии представляет помощник российского президента Владислав Сурков.