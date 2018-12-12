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В ФРГ рассказали о переговорах помощников лидеров «нормандской четвёрки»
12 декабря 2018, 15:39 • 133 • Украина
Помощники лидеров «нормандской четвёрки» 11 декабря провели в Берлине обстоятельный разговор, в ходе которого обсуждался вопрос снятия напряжённости в Азовском море.
Reuters
Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«На наш взгляд, нужны диалог и деэскалация, чтобы избежать нового обострения. Именно этой цели служила вчерашняя встреча в нормандском формате. Это был очень обстоятельный разговор между советниками», — сказал он.
По его словам, эти переговоры будут продолжены в январе.
Зайберт добавил, что стороны договорились не разглашать детали переговоров.
Ранее стало известно, что Россию на встрече советников «нормандской четвёрки» в Германии представляет помощник российского президента Владислав Сурков.
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