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В ФРГ рассказали о переговорах помощников лидеров «нормандской четвёрки»

12 декабря 2018, 15:39  •  133 • Украина
Помощники лидеров «нормандской четвёрки» 11 декабря провели в Берлине обстоятельный разговор, в ходе которого обсуждался вопрос снятия напряжённости в Азовском море.
 
Reuters
 

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«На наш взгляд, нужны диалог и деэскалация, чтобы избежать нового обострения. Именно этой цели служила вчерашняя встреча в нормандском формате. Это был очень обстоятельный разговор между советниками», — сказал он.

По его словам, эти переговоры будут продолжены в январе.

Зайберт добавил, что стороны договорились не разглашать детали переговоров.

Ранее стало известно, что Россию на встрече советников «нормандской четвёрки» в Германии представляет помощник российского президента Владислав Сурков.

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