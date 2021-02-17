Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
Главная / Политика

В ФРГ раскручивают дело Навального ради остановки "Северного потока-2" - депутат бундестага

17 февраля 2021, 13:35  •  81 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Позиция федерального правительства Германии наводит на подозрения
История с отравлением россиянина Алексей Навального оказалась весьма выгодна немецким и европейским политикам, лоббирующим в ЕС интересы США. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
По его мнению, дело Навального было искусственно раскручено. К примеру, жителей его избирательного округа эта история вообще не интересовала. Однако некоторые политики продолжали раз за разом поднимать этот вопрос, протащили под этим предлогом санкции против РФ и пытались заблокировать строительство "Северного потока-2".
"Некоторым кругам в Германии, которые ориентированы на США, так называемые „транс-атлантики“, это очень даже на руку",
– приводит "Пятый канал" слова Фризена.
Ранее парламентарий обратил внимание, что правительство Германии ведет себя очень подозрительно, в частности, скрывает часть информации по делу Навального и не отвечает на депутатские запросы.
Блогер Алексей Навальный по требованию жены был перевезен на лечение в Германию в августе прошлого года. Там он получил статус личного гостя канцлера ФРГ. Спустя некоторое время немецкие спецслужбы заявили, что Навальный был отравлен боевым токсином "Новичок". Доказательств этому представлено не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
16 февраля 2021, 22:40
Украинский ведущий призвал устроить карантин против русского мира
17 февраля 2021, 06:15
Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции
17 февраля 2021, 09:55
Со зрением и сознанием проблемы: Столтенбергу поставили диагноз в России
17 февраля 2021, 11:45
В России готовы начать активное сдерживание США
17 февраля 2021, 11:45
Пентагон отметил безрассудство Москвы
17 февраля 2021, 11:45
Причину провала Еревана в Карабахской войне назвал экс-президент Армении
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
15 февраля 2021, 18:15
С кем на самом деле договаривается Владимир Зеленский, и как в ОАЭ оказался Тарас Козак – одновременно с президентом Украины?
15 февраля 2021, 10:36
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла в огонь"
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
11 февраля 2021, 19:50
Второй муж Собчак просит Россию вернуть ему Европу
15 февраля 2021, 10:00
Куда исчезла "лидер протеста"
13 февраля 2021, 18:35
На Украине выступили с предложением установить памятник Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.