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В ФРГ призвали остановить "Северный поток - 2" из-за убийства в Берлине

19 июня 2020, 21:00  •  25 • Политика
Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Немецкая власть должна дать Москве жесткий ответ, аналогичный тому, который Запад дал после отравления Скрипалей
Германия должна отказаться от реализации проекта "Северный поток – 2" из-за убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил зампред Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф.
Он назвал убийство в центре немецкой столицы в паре сотне метров от правительственных зданий "серьезной атакой на суверенитет Германии".
"Мы три раза должны подумать прежде, чем прокладывать денежный трубопровод в Москву с тем, чтобы получать газ из России. Есть и другие поставщики, от которых можно получать газ", – цитирует депутата Bild.
Ламбсдорфф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель вместе с европейскими союзниками продумать общий ответ на случившееся в Берлине.
"Давайте вспомним, что произошло, когда российские разведчики убили Сергея Скрипаля в Англии. Страны ЕС совместно выслали 140 российских дипломатов", – напомнил немец.
Одновременно он признал, что сейчас Меркель будет сложно привлечь на свою сторону европейцев в то время, как строительство "СП – 2" подходит к своему завершению. Он отметил, что скоро по новому газопроводу начнет поступать из России голубое топливо, а из Берлина в Москву потекут евро.
По его убеждению, российская политика по отношению к Германии и Евросоюзу недружелюбна. Поэтому он не понимает, почему немецкое правительство до сих пор защищает "Северный поток – 2", который "действительно должен быть остановлен".
Напомним, Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. В конце августа полиция арестовала россиянина по подозрению в этом преступлении. В конце прошлого года Берлин объявил о высылке двух сотрудников посольства РФ. Свой шаг немецкие власти объяснили реакцией на то, что российские власти "недостаточным образом сотрудничали при расследовании" этого убийства.
Накануне немецкий генпрокурор выдвинул обвинение против россиянина Вадима К., который якобы выполнял задание о ликвидации Хангошвили, полученное от российских "государственных ведомств". В связи с чем вчера посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ.

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