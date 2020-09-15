В ФРГ признали провал введения санкций против России

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В Германии высказались о последствиях принятия ограничений в отношении РФ

В последнее время на Западе растет популярность введения санкций против России. Об их результативности порассуждали на страницах немецких СМИ. И пришли к выводу, что все подобные меры в итоге сводятся к нулю.

Об этом сказал немецкий политик Питер Альтмайер. Пока нет ни одного примера, чтобы введенные Берлином санкции заставили бы Москву изменить свою позицию, отметил профессор экономики Трирского университета Маттиас Нойенкирх. По его словам, "санкции обычно являются инструментом принуждения, который, как предполагается, менее вреден для цели и, возможно, менее затратен для инициатора, чем прямой военный конфликт", цитирует "ПолитРоссия" высказывание эксперта.

Ограничения должны сильно бить по экономике страны, против которой введены, но в случае с РФ это не работает, подтвердила Габриэль Фелбермайр из Кильского института.

"Это глубоко иррациональный шаг", – добавила она.

До сих пор не было никаких признаков того, что санкции США и ЕС эффективны, поддержал такое мнение профессор Университета Мемфиса Дурсун Пексен.

Однако член Христианско-демократического союза (ХДС) Родрих Кизеветтер считает, что отныне ФРГ поведет более уверенную санкционную политику против России, не опасаясь негативного влияния на ее благополучие. Она сказала: "Кремль играл с нами, а теперь мы не можем затянуть ниточки санкций еще туже, не удавившись при этом сами".

Чаще всего ограничительные меры вводят страны Европы. Совбез ООН делал это 20 с лишним раз , ЕС – больше 30 раз. Но лидируют в данном вопросе США, передает РИА ФАН, ссылаясь на Глобальную базу данных санкций (GSDB).