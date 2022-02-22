В ФРГ пренебрежительно назвали соглашение о нерасширении НАТО "документом тридцатилетней давности"

Опубликованный архивный документ не включает пунктов о нерасширении НАТО, уверены в Германии.

Опубликованный немецким журналом Spiegel архивный документ 1991 года не содержит слов о нерасширении блока НАТО. С таким заявлением выступил представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер. В известном акте НАТО-Россия, который подписали строны в 1997 году, также нет подобных заявлений, приводит слова дипломата РИА Новости.

Последний, по утверждению Бургера, был подписан именно накануне предстоявшего расширения западного военного блока в Европе. В документе, тем не менее, якобы были отражены и интересы безопасности России.

Бургер заметил, что архивными документами должны заниматься профессиональные историки, а вовсе не политики: "Я не буду пытаться толковать документ тридцатилетней давности".