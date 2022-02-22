Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная / Политика

В ФРГ пренебрежительно назвали соглашение о нерасширении НАТО "документом тридцатилетней давности"

22 февраля 2022, 04:05  •  191 • Политика
Опубликованный архивный документ не включает пунктов о нерасширении НАТО, уверены в Германии.
Опубликованный немецким журналом Spiegel архивный документ 1991 года не содержит слов о нерасширении блока НАТО. С таким заявлением выступил представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер. В известном акте НАТО-Россия, который подписали строны в 1997 году, также нет подобных заявлений, приводит слова дипломата РИА Новости.
Последний, по утверждению Бургера, был подписан именно накануне предстоявшего расширения западного военного блока в Европе. В документе, тем не менее, якобы были отражены и интересы безопасности России.
Бургер заметил, что архивными документами должны заниматься профессиональные историки, а вовсе не политики: "Я не буду пытаться толковать документ тридцатилетней давности".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


191
Источник
Похожие новости
22 февраля 2022, 00:00
"Соглашения позволяют ввести войска": Аналитики о судьбоносных решениях Путина
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 02:20
Байден ввёл санкции против республик Донбасса
22 февраля 2022, 04:05
"Никому ничего не отдадим": Зеленский ответил Путину про республики Донбасса
22 февраля 2022, 04:40
Признание — сила: что изменит поддержка Москвой независимости Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
15 февраля 2022, 14:35
США "сливают" Киев и заманивают Россию на Украину. В чём подвох?
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
20 февраля 2022, 00:45
Канада направила на Украину "самолёт смерти"
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
19 февраля 2022, 18:55
В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры"
21 февраля 2022, 10:35
Последняя битва за русский газ началась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.