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В ФРГ пренебрежительно назвали соглашение о нерасширении НАТО "документом тридцатилетней давности"
22 февраля 2022, 04:05 • 191 • Политика
Опубликованный архивный документ не включает пунктов о нерасширении НАТО, уверены в Германии.
Опубликованный немецким журналом Spiegel архивный документ 1991 года не содержит слов о нерасширении блока НАТО. С таким заявлением выступил представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер. В известном акте НАТО-Россия, который подписали строны в 1997 году, также нет подобных заявлений, приводит слова дипломата РИА Новости.
Последний, по утверждению Бургера, был подписан именно накануне предстоявшего расширения западного военного блока в Европе. В документе, тем не менее, якобы были отражены и интересы безопасности России.
Бургер заметил, что архивными документами должны заниматься профессиональные историки, а вовсе не политики: "Я не буду пытаться толковать документ тридцатилетней давности".
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