В ФРГ ответят США на санкции в отношении "Северного потока - 2"

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Правительство Германии высказало подозрения в адрес США

Теперь в ФРГ проверят законность американских ограничений. Об этом предупредил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, немецкий кабмин внимательно изучит доклад экспертов бундестага по этому поводу. Депутаты ранее заявили, что меры США против трубопровода "не обязательно противозаконны".

Однако правительство Германии не верит в то, что эти рестрикции соответствуют международному праву, заявил Зайберт, пишет Deutschland Today.



Ранее в ФРГ сказали, что не могут удалить вопрос о дальнейшей судьбе "Северного потока – 2" из обсуждения дела об "отравлении" Алексея Навального. Однако, как только исчезнут некоторые сложности, строительство газопровода продолжится.

Вашингтон пригрозил ввести санкции против участвующих в прокладке газтопровода компаний. Такими мерами американцы добиваются срыва проекта и продвижения своего сжиженного газа на европейский рынок, отмечала недавно директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

До этого она же говорила, что возможные новые рестрикции США в отношении "Северного потока – 2" негативно скажутся на экономике Германии.