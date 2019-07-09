В фотографиях с крещения сына Меган Маркл заподозрили подделку

Об этом пишет канал "Скандальный котел". Авторы констатируют: фотографии маленького Арчи в кругу королевской семьи казались пользователям умилительными весьма недолго. Затем возникло множество вопросов и "щемящее чувство обмана".

В итоге на канале разбирают признаки излишней обработки фотографий фотошопом. Отмечается, что на одном из снимков запечатлены Чарльз, Камилла, Дориан, Уильям, Кейт, Гарри, Меган и Арчи. Вероятно, фотограф так усердно ретушировал членов монаршей семьи и так увлёкся, что "откусил" часть настенных часов и настенного же декора.

На другой фотографии непонятно куда исчезают узоры на обоях и оказывается искривлена балка. Что касается маленького Арчи, то его цвет лица слишком белый (притом не совпадает с цветом ножек малыша).