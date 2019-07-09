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В фотографиях с крещения сына Меган Маркл заподозрили подделку

09 июля 2019, 03:39  •  51 • В мире
Сын Меган Маркл и принца Гарри недавно прошёл крещение - фотографии в честь этого события королевская семья выложила в общий доступ. Но пользователи заподозрили в них подделку - ведь на снимках видны следы обработки.
Об этом пишет канал "Скандальный котел". Авторы констатируют: фотографии маленького Арчи в кругу королевской семьи казались пользователям умилительными весьма недолго. Затем возникло множество вопросов и "щемящее чувство обмана".
В итоге на канале разбирают признаки излишней обработки фотографий фотошопом. Отмечается, что на одном из снимков запечатлены Чарльз, Камилла, Дориан, Уильям, Кейт, Гарри, Меган и Арчи. Вероятно, фотограф так усердно ретушировал членов монаршей семьи и так увлёкся, что "откусил" часть настенных часов и настенного же декора.
На другой фотографии непонятно куда исчезают узоры на обоях и оказывается искривлена балка. Что касается маленького Арчи, то его цвет лица слишком белый (притом не совпадает с цветом ножек малыша).

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