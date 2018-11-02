В формате закрытого заседания: суд арестовал трёх подозреваемых в изнасиловании сотрудницы уфимского МВД

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу сроком на два месяца троих экс-руководителей республиканской полиции, которых подозревают в изнасиловании и избиении 23-летней подчинённой. Они пробудут под арестом до 31 декабря. Речь идёт об экс-начальнике отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, бывшем главе ОМВД по Кармаскалинскому району и экс-руководителе отдела МВД по Уфимскому району. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Как стало известно, в квартирах и рабочих кабинетах подследственных прошли обыски. Между тем супруга одного из обвиняемых утверждает, что в момент совершения преступления её муж находился дома.

В столице Башкирии арестованы все три фигуранта дела о групповом изнасиловании 23-летней девушки — дознавателя городского управления МВД. Об избрании подозреваемым меры пресечения сообщил пресс-секретарь Кировского районного суда Уфы по итогам заседаний, которые проводились в закрытом режиме.

По его словам, бывшие полицейские арестованы на два месяца.

Таким образом, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев будут находиться в следственном изоляторе до 31 декабря.

Также в пятницу, 2 ноября, РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах республики сообщило о проведении обысков в квартирах и рабочих кабинетах подозреваемых. «Эта процедура — рабочий момент, необходимость при расследовании преступлений», — пояснил источник.

При этом супруга руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району сообщила, что у её мужа есть алиби.

«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришёл ночевать, когда его задержали. С 29 на 30 он дома ночевал», — сказала она в эфире ГТРК «Башкортостан».

Подозреваемые уволены из органов

В среду, 31 октября, Следственный отдел СК по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц»).

«Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трёх её коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району», — говорилось в сообщении ведомства.

Троих подозреваемых в совершении преступления уволили из органов. Такое решение принял министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Роман Деев в связи с совершением ими «проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

Для выяснения всех обстоятельств в Уфу направили группу Главного управления собственной безопасности МВД России.

«В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как добавил глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, расследование взято на контроль, при этом подозреваемые в преступлении сотрудники полиции должны получить пожизненный запрет на работу в органах внутренних дел.

«Это чудовищное преступление в отношении женщины. После служебной проверки в ходе расследования уголовного дела, думаю, все обстоятельства этой чудовищной истории будут выяснены, будут сделаны выводы по уголовной ответственности за подобные действия», — цитирует его РИА Новости.

Что известно о пострадавшей

Как стало известно RT, пострадавшей может быть сотрудница МВД 23-летняя Лилия С. (имя изменено). В 2013 году она поступила в Уфимский юридический институт, а менее года назад стала работать дознавателем в правоохранительных органах Уфы.

При этом она якобы является дочерью заместителя главы Росгвардии по Республике Башкортостан, который до этого более десяти лет возглавлял местный ОМОН. Предположительно, речь идёт о замруководителя ведомства полковнике Иреке Сагитове. Между тем доказательств его родства с пострадавшей нет.

Представители Росгвардии не дают комментариев по произошедшему, ссылаясь на проводимое расследование и причины этического характера.

«Чувствует она себя нормально, не госпитализирована, как пишут некоторые СМИ, не нуждается в психологической помощи», — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах Башкортостана.

Добавим, что оказать поддержку пострадавшей девушке при необходимости пообещала зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина. По её словам, случаи домогательств к женщинам в силовых ведомствах многочисленны. Кроме того, парламентарий сообщила о разработке законопроекта о сексуальных домогательствах.

«Несмотря на структуру ведомства, нашла в себе силы и храбрость написать заявление, защитить себя. Это пример того, как следует поступать в таких случаях. Ведь многие попросту трусят. И у каждой на то свои причины: кто-то боится остаться без работы, другие опасаются общественной огласки, осуждения и порицания со стороны коллег, родственников», — сказала Пушкина в эфире НСН.