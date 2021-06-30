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В Forbes испугались России: "Неясно, что дальше…"

30 июня 2021, 07:45  •  230 • Политика
Авторы Forbes испугались России после её ответных действий на провокацию Великобритании в Чёрном море. "Неясно, что может произойти дальше", - говорится в сообщении.
В материале, опубликованном в издании, говорится о том, что предупредительный огонь военных России в сторону эсминца Defender - это зловещий знак.
"Неясно, что может произойти дальше", - пишет автор Дэвид Экс, отмечая, что одновременно с этим предупредительный огонь русских по эсминцу-провокатору "является зловещим знаком".
При этом он напомнил о том, что сейчас в восточной части Средиземного моря находится британский авианосец "Королева Елизавета". Автор не исключает, что после провокаций Лондона Россия может быть еще более жёсткой и даже имитировать авиаудары.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности главы государства дать приказ открыть огонь по кораблям НАТО в Чёрном море.
Данный вопрос появился на фоне участившихся случаев подхода военных кораблей альянса к берегам Крыма. Песков заявил, что стрельба по натовским судам - это один из самых опасных сценариев, поэтому говорить об этом не стоит.
"Давайте не будем даже говорить о таких сценариях. Иногда слова материализуются, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо", - сказал официальный представитель Кремля, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов сделать всё, что потребуется для защиты своей страны.

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