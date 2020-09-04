В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного "так же, как Навальный"

Из финской лаборатории VERIFIN исчезли образцы анализов Емельяна Гебрева, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat. Историю отравленного болгарского бизнесмена ранее связывали с Алексеем Навальным - якобы у обоих аналогичные признаки отравления.

Уже не раз уличённая в фейках Bellingcat, а также расследователи из The Insider сообщают, что Гебрев не сумел добиться ответа от финской лаборатории, где сейчас его образцы анализов.

Обязанная хранить образцы лаборатория не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли. А в связи с отравлением Навального проблема отсутствия образцов становится ещё более острой, передаёт "Эхо Москвы".

Примечательно, что болгарский пациент взволновался по поводу своих "пропавших" анализов спустя пять лет после отравления.

И, как утверждают в The Insider и Bellingcat, якобы именно из-за финнов расследование отравления в Болгарии пришлось приостановить.