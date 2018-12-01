В Финляндии упрекнули Россию в транжирстве тепла: «Греют дома впустую»

Финский журналист Юсси Конттинен упрекнул граждан России за то, что они абсолютно не озабочены проблемой глобального потепления и транжирят тепло. В своей статье в газете Helsingin Sanomat он заявил, что «жители нефтяной страны» «греют дома впустую и разъезжают на внедорожниках».

В Финляндии внезапно озаботились тем, что в России ни в школах, ни в СМИ, ни в политических кругах не озабочены проблемой глобального потепления. Финский журналист Юсси Конттинен в своей статье, посвященной этой теме, вообще упрекнул Россию и ее граждан в том, что здесь, мол, транжирят тепло.

«В нефтяной стране граждане привыкли тратить энергию, обогревая свои дома впустую и разъезжая на внедорожниках», - считает журналист, отметив, что «Россия - это парадокс в отношении изменения климата».

В той же статье Конттинен предложил раскрыть западную «небольшую теорию заговора». По ней, как искренне считает автор, Россия считает, что именно она выиграет от глобального потепления.

«Изменение климата в России связано с тем, что экономика страны основана на экспорте ископаемого топлива, - заявляет журналист. - Кроме того, Россия считает, что она выиграет от глобального потепления. Предполагается увеличить обрабатываемые земли, облегчить эксплуатацию природных ресурсов».