Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Только личность Путина не дает расползаться всему по швам»: Малофеев о «родовых...
Проверенный способ поднять настроение – читать украинские новости
Время Трампа отдали Эрдогану: В Кремле подтвердили смену графика Путина
«Просто поздоровались»: В Кремле не подтвердили рукопожатие Путина и Трампа
Главная / В мире

В Финляндии упрекнули Россию в транжирстве тепла: «Греют дома впустую»

01 декабря 2018, 13:24  •  211 • В мире
Финский журналист Юсси Конттинен упрекнул граждан России за то, что они абсолютно не озабочены проблемой глобального потепления и транжирят тепло. В своей статье в газете Helsingin Sanomat он заявил, что «жители нефтяной страны» «греют дома впустую и разъезжают на внедорожниках».
В Финляндии внезапно озаботились тем, что в России ни в школах, ни в СМИ, ни в политических кругах не озабочены проблемой глобального потепления. Финский журналист Юсси Конттинен в своей статье, посвященной этой теме, вообще упрекнул Россию и ее граждан в том, что здесь, мол, транжирят тепло.
«В нефтяной стране граждане привыкли тратить энергию, обогревая свои дома впустую и разъезжая на внедорожниках», - считает журналист, отметив, что «Россия - это парадокс в отношении изменения климата».
В той же статье Конттинен предложил раскрыть западную «небольшую теорию заговора». По ней, как искренне считает автор, Россия считает, что именно она выиграет от глобального потепления.
«Изменение климата в России связано с тем, что экономика страны основана на экспорте ископаемого топлива, - заявляет журналист. - Кроме того, Россия считает, что она выиграет от глобального потепления. Предполагается увеличить обрабатываемые земли, облегчить эксплуатацию природных ресурсов».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

211
Источник
Похожие новости
30 ноября 2018, 17:55
Киев объяснился за появление военных инспекторов США в Донбассе: «Приехали присмотреться и поддержать»
30 ноября 2018, 14:25
«Фундамент диалога»: о чём будут говорить мировые лидеры на саммите G20 в Аргентине
01 декабря 2018, 13:09
«Действовал как ястреб»: в США скончался экс-президент Джордж Буш — старший

01 декабря 2018, 13:24
В Финляндии упрекнули Россию в транжирстве тепла: «Греют дома впустую»
30 ноября 2018, 17:39
«Речь о справедливости»: ведущий RT America Рик Санчес раскритиковал подачу западными СМИ событий в Керченском проливе
30 ноября 2018, 17:54
В Бельгии протестующие жгут автомобили и требуют правительство в отставку
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Пути...
01 декабря 2018, 03:39
Закрыть порты ЕС и США: в Германии раскритиковали Россию
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
26 ноября 2018, 17:54
Что значит введение военного положения на Украине: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов
26 ноября 2018, 16:24
Бросивший Крым «украинский патриот» первым сдался русским в Керченском проливе во время вчерашней провокации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.