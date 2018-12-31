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В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной

31 декабря 2018, 08:39  •  189 • Политика
Британская Financial Times опросила своих читателей в поисках ответов на вопросы глобальной мировой политики, чтобы сделать прогноз на 2019 год. Что касается России, британцам предложили обсудить единственную тему - как будут развиваться отношения Москвы и Киева. На полном серьезе говорят о войне России и Украины, а также "больших потерях русских" в этом противостоянии.
Британское издание Financial Times устроило опрос своих читателей, их попросили ответить на 21 пункт, связанные с предсказаниями относительно будущего мировых событий. Так, в прошлом году читатели оказались более профессиональны в прогнозах, чем некоторые солидные журналисты. Что касается России, британцам предложили обсудить единственную тему — как будут развиваться отношения Москвы и Киева.
Логика британцев строится следующим образом: инцидент в Керченском проливе вызвал чувство настороженности, ровно как и разрыв Украины с Русской Церковью. Жители Соединенного Королевства думают, что непопулярность пенсионной реформы можте ослабить рейтинги одобрения президента России Владимира Путина, и, по их мнению, военное сопротивление Украине могло бы стать быть отвлекающим фактором и способствовало бы росту патриотического энтузиазма. Но Путин тщательно взвешивает риски, а силы Киева лучше подготовлены и оснащены, чем пять лет назад, и русские "не согласились бы нести большие потери в войне с братской страной", полагают читатели Financial Times.
Они также высказали мнение о новом финансовом кризисе, останется ли Нарендра Моди премьер-министром после парламентских выборов в Индии, разразятся ли конфликты в Южно-Китайском море, сохранит ли свое положение наследный принц Саудовской Аравии после убийства Джамаля Хашогги и другие международные сводки.
Полный текст прогноза в переводе приводит ИноСМИ.

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