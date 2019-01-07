В феврале глава Всемирного банка уйдет в отставку

В скором времени действующий президент Всемирного банка Джим Ён Ким оставит свой пост. Согласно пресс-релизу кредитной организации, он уйдет в отставку уже 1 февраля 2019 года.

После ухода Кима врио главы Всемирного банка станет его исполнительный директор Кристалина Георгиева. Джим Ким уходит в отставку досрочно. Его полномочия истекают только в 2022 году.

Джим Ён Ким является 12-м по счету президентом Всемирного банка. В марте 2012 года его кандидатуру на этот пост выдвинул тогдашний президент США Барак Обама. Впоследствии, в апреле того же года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что наша страна также поддерживает идею назначения господина Кима главой Всемирного банка. Летом 2012 года он вступил в должность.

Ким является врачом по образованию. До своего назначения во Всемирный банк он работал в области охраны здоровья и был активным членом академического сообщества. В частности, в марте 2009 года он был избран 17-м по счету президентом Дартмутского колледжа — первым американцем азиатского происхождения, который стал главой университета, входящего в престижную Лигу плюща.