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В феврале глава Всемирного банка уйдет в отставку

07 января 2019, 22:54  •  44 • Политика
В скором времени действующий президент Всемирного банка Джим Ён Ким оставит свой пост. Согласно пресс-релизу кредитной организации, он уйдет в отставку уже 1 февраля 2019 года.
После ухода Кима врио главы Всемирного банка станет его исполнительный директор Кристалина Георгиева. Джим Ким уходит в отставку досрочно. Его полномочия истекают только в 2022 году.
Джим Ён Ким является 12-м по счету президентом Всемирного банка. В марте 2012 года его кандидатуру на этот пост выдвинул тогдашний президент США Барак Обама. Впоследствии, в апреле того же года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что наша страна также поддерживает идею назначения господина Кима главой Всемирного банка. Летом 2012 года он вступил в должность.
Ким является врачом по образованию. До своего назначения во Всемирный банк он работал в области охраны здоровья и был активным членом академического сообщества. В частности, в марте 2009 года он был избран 17-м по счету президентом Дартмутского колледжа — первым американцем азиатского происхождения, который стал главой университета, входящего в престижную Лигу плюща.

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