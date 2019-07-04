В Федерации велоспорта Украины рассмотрят вопрос об увольнении президента, оскорбившего чемпионку ЕИ-2019

Вице-президент Федерации велоспорта Украины Андрей Гривко сообщил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос отставки президента организации Александра Башенко после его публичного конфликта с велогонщицей Анной Соловей.

«Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что нам поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины. Федерация обязана рассмотреть эти жалобы, поэтому в ближайшее время будет созван президиум. На нём будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения Александра Башенко на посту президента федерации», — заявил Гривко в видеообращении, опубликованном в Facebook.

27-летняя Соловей стала чемпионкой Европейских игр 2019 года в Минске, победив в гонке по очкам в соревнованиях по велоспорту на треке.

Ранее сообщалось, что глава Федерации велоспорта Украины публично оскорбил чемпионку Европейских игр.