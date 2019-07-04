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В Федерации велоспорта Украины рассмотрят вопрос об увольнении президента, оскорбившего чемпионку ЕИ-2019
04 июля 2019, 09:39 • 103 • Украина
Вице-президент Федерации велоспорта Украины Андрей Гривко сообщил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос отставки президента организации Александра Башенко после его публичного конфликта с велогонщицей Анной Соловей.
Twitter © @OlympicUA
«Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что нам поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины. Федерация обязана рассмотреть эти жалобы, поэтому в ближайшее время будет созван президиум. На нём будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения Александра Башенко на посту президента федерации», — заявил Гривко в видеообращении, опубликованном в Facebook.
27-летняя Соловей стала чемпионкой Европейских игр 2019 года в Минске, победив в гонке по очкам в соревнованиях по велоспорту на треке.
Ранее сообщалось, что глава Федерации велоспорта Украины публично оскорбил чемпионку Европейских игр.
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