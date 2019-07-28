В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"

Американские власти отказались комментировать информацию о том, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) пыталось заполучить бортовые самописцы самолета рейса MH17, который рухнул в 2014 году в Донбассе.

Напомним, ранее был опубликован фильм "МН17: Призыв к справедливости" голландского режиссёра Макса фон дер Верффа. Одним из собеседников выступил полковник армии Малайзии Мохамад Сакри, который входил в состав группы экспертов, прибывших в Донбасс после инцидента.

Военный поведал о том, что украинская сторона не пускала их к месту трагедии. Экспертам пришлось действовать на свой страх и риск, отправившись в Донецк.

Сакри смог достигнуть соглашения с ДНР о передаче черных ящиков. Позднее самописцы пытались заполучить представители ФБР и СММ ОБСЕ, но полковник отказался нарушать свои обязательства перед Донецком.

Представители американского бюро же информацию не стали комментировать.

"У нас нет комментариев", - цитирует заявление ФБР агентство РИА Новости.