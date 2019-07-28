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В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"

28 июля 2019, 05:54  •  131 • Политика
Представители ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17, заявив о том, что "комментариев нет".
Американские власти отказались комментировать информацию о том, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) пыталось заполучить бортовые самописцы самолета рейса MH17, который рухнул в 2014 году в Донбассе.
Напомним, ранее был опубликован фильм "МН17: Призыв к справедливости" голландского режиссёра Макса фон дер Верффа. Одним из собеседников выступил полковник армии Малайзии Мохамад Сакри, который входил в состав группы экспертов, прибывших в Донбасс после инцидента.
Военный поведал о том, что украинская сторона не пускала их к месту трагедии. Экспертам пришлось действовать на свой страх и риск, отправившись в Донецк.
Сакри смог достигнуть соглашения с ДНР о передаче черных ящиков. Позднее самописцы пытались заполучить представители ФБР и СММ ОБСЕ, но полковник отказался нарушать свои обязательства перед Донецком.
Представители американского бюро же информацию не стали комментировать.
"У нас нет комментариев", - цитирует заявление ФБР агентство РИА Новости.

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