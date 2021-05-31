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В ФБК* назвали имя "крота", слившего данные с сайта поддержки Навального

31 мая 2021, 17:15  •  164 • Политика
Экс-сотрудник, которого уличили, назвал обвинение враньём и вину не признал.
В Фонде борьбы с коррупцией* нашли человека, который сливал данные с сайта поддержки Навального. Им оказался бывший сотрудник организации Фёдор Горожанко.
Об этом говорится в расследовании ФБК*, также там сообщили, что Горожанко не в первый раз воровал данные. Представители фонда также утверждают, что после того как Горожанко удалось взломать базу, он внёс на свой счёт более миллиона рублей наличными.
Сам Фёдор Горожанко отвергает причастность к сливу данных пользователей, зарегистрированных на сайте поддержки Навального. Он называет слова сотрудников ФБК* враньём.
Напомним, 16 апреля неизвестным удалось получить доступ к базе электронных адресов сайта "Свободу Навальному!", созданного в рамках кампании в поддержку оппозиционера. На сайте регистрировались сторонники политика, которые собирались выйти на апрельскую несанкционированную акцию протеста.
*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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