В ФБК* назвали имя "крота", слившего данные с сайта поддержки Навального

Экс-сотрудник, которого уличили, назвал обвинение враньём и вину не признал.

В Фонде борьбы с коррупцией* нашли человека, который сливал данные с сайта поддержки Навального. Им оказался бывший сотрудник организации Фёдор Горожанко.

Об этом говорится в расследовании ФБК*, также там сообщили, что Горожанко не в первый раз воровал данные. Представители фонда также утверждают, что после того как Горожанко удалось взломать базу, он внёс на свой счёт более миллиона рублей наличными.

Сам Фёдор Горожанко отвергает причастность к сливу данных пользователей, зарегистрированных на сайте поддержки Навального. Он называет слова сотрудников ФБК* враньём.

Напомним, 16 апреля неизвестным удалось получить доступ к базе электронных адресов сайта "Свободу Навальному!", созданного в рамках кампании в поддержку оппозиционера. На сайте регистрировались сторонники политика, которые собирались выйти на апрельскую несанкционированную акцию протеста.

*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.