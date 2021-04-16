В ФБК* готовили "цветную революцию": Организации Навального потребовали признать экстремистскими

Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК* экстремистской организацией. Проверка установила, что целью организации является "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе путём "цветной" революции".

Признанный иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального потребовали признать в России экстремистской организацией. Соответствующий иск подала прокуратура Москвы.

Поводом для этого стали результаты проверки деятельности организации Навального. Прокуратура выяснила, что целью ФБК является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". То же самое касается так называемых "Штабов Навального" и "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ, юрлицо ФБК).

В этой связи Прокуратура Москвы подала иск о признании всех трёх организаций экстремистскими. Если иск будет удовлетворён, то это будет означать запрет на демонстрацию символики соответствующих организаций, а также запрет на ведение с ними любой банковской деятельности. Помимо этого, необходимо будет маркировать каждое упоминание об организациях Навального, что они были признаны экстремистскими.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.