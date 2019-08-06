«В фарватере вашингтонской политики»: почему Россия подвергла критике новую военно-космическую стратегию Франции

Недавно представленная национальная оборонная космическая стратегия Франции вызвала серьёзные вопросы у МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Франция стала вторым после США государством, которое признало возможность ведения боевых действий в космосе. Ранее министр обороны Пятой республики Флоранс Парли анонсировала планы по использованию в межзвёздном пространстве лазерного оружия. Эксперты отмечают, что Париж, намереваясь милитаризировать космос, во многом следует курсу Вашингтона. Кроме того, по мнению политологов, такая стратегия соответствует «великодержавным амбициям» Эммануэля Макрона и его желанию продемонстрировать «ощутимые результаты своего президентства».

МИД РФ заявил, что новая национальная оборонная космическая стратегия Франции вызывает у Москвы «серьёзные вопросы». Об этом говорится в официальном комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Даже при первом прочтении стратегии возникают серьёзные вопросы к некоторым её положениям, которые российская сторона намерена адресовать французским партнёрам. В предварительном плане считаем необходимым отметить следующее. Франция стала вторым (после США) государством, которое официально признало возможность возникновения вооружённого конфликта в космическом пространстве. При этом в ответ на «недружественные» или «враждебные» действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия, в том числе, как мы понимаем, и силового характера», — говорится в сообщении МИД.

Ведомство также отметило, что на этом фоне «весьма показательным» становится резкое изменение подходов Франции к российским предложениям по предотвращению гонки вооружения в космосе. В частности, в прошлом году Париж отказался поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, призывавшую к диалогу по вопросу неразмещения оружия в космосе. Также Франция отказалась присоединиться к международной инициативе России о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).

Кроме того, как отмечает российский МИД, представители Франции на международной конференции по разоружению в Женеве отвергли российско-китайский проект договора, запрещающего вывод оружия в космическое пространство.

Ранее, как подчеркнули в дипломатическом ведомстве России, напротив, по этому вопросу между Москвой и Парижем наблюдалось конструктивное сотрудничество и взаимопонимание.

«Великодержавные амбиции»

Новую Национальную оборонную космическую стратегию министр обороны Франции Флоранс Парли презентовала 25 июля в штабе командования ПВО и воздушных операций на авиабазе Лион-Мон Верден. Парли отметила, что, в соответствии с обещаниями президента Эммануэля Макрона, с 1 сентября в структуре военно-воздушных сил появится космическое командование, которое разместится в Тулузе. Численность штата новой структуры — 220 специалистов.

Флоранс Парли

AFP

© PHILIPPE DESMAZES

Также министр обороны анонсировала, что Пятая республика расширит финансирование военно-космических программ в рамках бюджетного планирования на 2019—2025 годы: помимо первоначально запланированных вложений в €3,6 млрд, власти страны решили выделить на развитие этого направления дополнительные €700 млн.

Кроме того, Флоранс Парли объявила о намерении усовершенствовать средства противокосмической обороны с помощью новой программы вооружений под названием «Господство в космосе», которая включает в себя как наблюдение, так и активную оборону.

В частности, по словам министра, Париж не исключает, что может использовать оружие в космосе.

«Если под угрозой окажутся наши спутники, мы будем рассматривать возможность ослепления спутников наших противников. Мы оставляем за собой право выбора времени и средств для нанесения ответного удара: при этом могут быть использованы мощные лазеры наших спутников или наших патрульных наноспутников», — объявила Парли.

Ранее о разработке Францией противоспутникового лазера сообщал сайт телекомпании BFM.

Как отмечают эксперты, новая космическая стратегия Франции — не что иное, как проявление «великодержавных амбиций» Парижа.

«Макрон изначально заявлял, что хочет сделать страну как минимум самым сильным и наиболее влиятельным государством в Европе, — напомнил в беседе с RT заведующий кафедрой всеобщей истории РАНХиГС Игорь Игнатченко. — И эта военная инициатива как раз и должна поспособствовать тому, чтобы Францию признали великой державой».

Также эксперт не исключил, что смена позиции Парижа по вопросу милитаризации космоса может быть вызвана экономическими причинами и стремлением Макрона продемонстрировать «ощутимые результаты своего президентства».

Эммануэль Макрон

Reuters

© Brian Snyder

«Одним из главных посылов Макрона, когда он только претендовал на президентский пост, было обновление французской экономики. И этому как раз может поспособствовать военно-космическая программа, предполагающая новые контракты и возможности, — отмечает эксперт. — Мандат французского лидера подходит к экватору, и ему необходимо провести масштабные реформы в сжатые сроки».

Вслед за Трампом

Новая Национальная оборонная космическая стратегия Франции предполагает тесное сотрудничество с такими странами, как США, Великобритания, Индия, Япония, Германия и Италия. Россия и Китай среди возможных партнёров не числятся.

«Франция, претендующая на роль первой военной державы в Евросоюзе, идёт в фарватере вашингтонской политики. Вместо того чтобы сворачивать военные программы и переходить к мирному сотрудничеству, осваивать космос совместно с Россией, они идут по самому дешёвому и экстремальному пути», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Ещё в прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о создании американских космических войск. В январе 2019 года в новой редакции «Обзора противоракетной обороны» Пентагон допустил размещение ударных элементов системы ПРО в космосе. Определённые шаги в этом направлении предприняла и Япония, заявив в декабре 2018 года о намерении сформировать военно-космическое подразделение в составе Сил самообороны. Накануне японские СМИ сообщали, что такое подразделение планируется создать в 2020 году.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

18 июля министр обороны Великобритании Пенни Мордонт заявила о присоединении королевства к военно-космической программе США Operation Olympic Defender, направленной на сдерживание противников Вашингтона в космосе. При этом министр особо подчеркнула, что опасность якобы исходит со стороны России и Китая.

О согласовании странами Североатлантического альянса совместной стратегии в отношении использования космического пространства в июне говорил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как отмечало ранее агентство Reuters, на саммите НАТО в Лондоне, намеченном на декабрь, военный блок может официально объявить космос «сферой боевых действий».

«Военное руководство России неоднократно говорило об опасном курсе на милитаризацию космоса. Но мы знаем, что США проводят соответствующие эксперименты, и Франция, опираясь на ЕС, стремится не отстать в этом плане», — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

«Меры доверия»

Юрий Кнутов предположил, что в ответ на попытки милитаризации космоса со стороны государств НАТО «России придётся создавать асимметричные ответные средства вооружения — не столь дорогие, но очень эффективные».

Однако пока Москва проявляет лишь дипломатическую активность в этом вопросе. Договор о космосе 1967 года запрещает его участникам размещать в космическом пространстве ядерное оружие, а также использовать в военных целях Луну и другие небесные тела. Сейчас Россия выступает за ужесточение норм международного права, которые предотвратили бы гонку вооружений в космосе.

«Россия — мощная и первая космическая держава, у неё есть все возможности для того, чтобы чувствовать себя уверенно и защищённо, поэтому Москва будет отслеживать шаги и Франции, и США», — говорит Сергей Фёдоров.

Ещё в 2016 году директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов призывал страны ООН безотлагательно начать рассмотрение юридически обязывающего соглашения о неразмещении в космосе оружия.

В 2017-м Россия и Китай внесли на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе.

«Наша инициатива с НПОК — здравая. Нужно максимально задействовать другие страны, СМИ, донести нашу точку зрения, объяснить опасность таких программ», — считает Юрий Кнутов.

Аналогичного мнения придерживается Сергей Фёдоров. По его словам, уже сейчас необходимо предпринимать шаги в переговорном формате, «чтобы успокоить друг друга».

«На мой взгляд, нужно выработать минимальные меры доверия между космическими державами, — считает Фёдоров. — Если милитаризируется космос, то потом из этой патовой ситуации гораздо сложнее будет выйти, чем сейчас».