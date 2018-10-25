|
В фарватере Трампа: Мэй также отказалась верить в «саудовскую версию» гибели Хашкаджи
25 октября 2018, 01:09 • 80 • Политика
Британский премьер Тереза Мэй назвала объяснение обстоятельств убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, предложенное Эр-Риядом, не заслуживающим доверия.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально присоединилась к критикам официальной версии убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, выдвинутой властями Саудовской Аравии. По словам главы правительства Ее Величества, объяснения Эр-Рияда на этот счет не заслуживают доверия.
Ранее аналогичную позицию озвучили власти США. Кроме того, Германия и Франция потребовали прозрачного и открытого расследования инцидента.
Напомним, что саудовский журналист турецкого происхождения Джамаль Хашкаджи (другие версии транскрипции фамилии - Хашогги и Хашукджи) пропал на территории консульства СА в Стамбуле в начале октября. Впоследствии было установлено, что он был убит в здании дипведомства.
Саудовская Аравия признала факт гибели журналиста, однако заявила, что он был убит группой не связанных с правительством страны лиц. Якобы журналист поссорился с ними, когда был в генконсульстве, завязалась драка, и в процессе рукоприкладства он был убит.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
21 октября 2018, 22:24
|
23 октября 2018, 03:40
|
22 октября 2018, 17:54
|
18 октября 2018, 06:39
|
22 октября 2018, 21:09
|
24 октября 2018, 02:24
|
24 октября 2018, 08:54