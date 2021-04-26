«В фарватере американской стратегии»: как ЕС раскритиковал действия КНР в Южно-Китайском море

Южно-Китайское море не должно становиться ареной соперничества крупных держав. Об том говорится в заявлении пресс-службы представительства КНР при ЕС. Китайская сторона также утверждает, что гаагский арбитраж по Южно-Китайскому морю «не имеет законной силы». Так власти КНР отреагировали на сообщение Евросоюза, который обвинил азиатскую державу в подрыве стабильности в этом районе и призвал Пекин следовать решению международного суда. Эксперты отмечают, что ЕС всё чаще прибегает к антикитайской риторике, что, по их мнению, продиктовано положительной динамикой в американо-европейских отношениях. При этом аналитики сомневаются, что Европа решится ввести масштабные ограничительные меры против Китая.

Южно-Китайское море не должно использоваться некоторыми странами в качестве инструмента сдерживания и подавления Китая и тем более становиться ареной соперничества крупных держав. Об этом говорится в заявлении пресс-службы представительства КНР при ЕС.

Китайская сторона также подчеркнула, что так называемый арбитраж по Южно-Китайскому морю «был инициирован на основании незаконных действий и претензий Филиппин».

«Он не имеет законной силы, и вынесенное им решение является недействительным. Китай не принимает и не признаёт это решение и категорически отвергает любые основанные на нём претензии или действия», — отметили в пресс-службе.

Таким образом китайская сторона отреагировала на призыв ЕС следовать вердикту Гаагского арбитражного суда от 2016 года, который не признал за Пекином права на ряд островов в Южно-Китайском море.

Кроме того, представители КНР призвали ЕС «уважать усилия стран региона, связанных с надлежащим преодолением разногласий и поддержанием стабильности в Южно-Китайском море, а также прекратить сеять раздор».

«Сложный юридический спор»

Заявление Пекина прозвучало в ответ на сообщение официального представителя Евросоюза, опубликованное накануне. В нём говорится, что «напряжённость в Южно-Китайском море, в том числе недавнее присутствие крупных китайских судов у рифа Уитсан, ставит под угрозу мир и стабильность в регионе».

«ЕС вновь заявляет о своём решительном неприятии любых односторонних действий, которые могут подорвать региональную стабильность и международный порядок, основанный на правилах», — подчёркивается в сообщении Евросоюза.

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Европейская сторона настоятельно призывает все стороны «решать разногласия мирными средствами в соответствии с международным правом».

«ЕС напоминает в этой связи об арбитражном решении, вынесенном в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 12 июля 2016 года», — говорится в тексте заявления.

Напомним, речь идёт о решении Постоянной палаты Третейского суда (ППТС) в Гааге, вынесенном по иску Филиппин против КНР. Предметом спора стали территориальные притязания стран в Южно-Китайском море. Суд постановил, что Пекин не имеет прав на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли. Китай не признал это решение.

Как пояснил в беседе с RT директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин, суть вынесенного в 2016 году вердикта сводилась к тому, что суд не признал островами оспариваемый архипелаг.

«Если речь идёт не об острове, а о рифах, то у них будет другой статус, чем у островов. И рифы, в отличие от островов, не могут иметь территориальные воды. Следовательно, по этой логике Китай не имеет права контролировать в этом районе судоходство. Это довольно сложный юридический спор», — говорит Лукин.

Напомним, разногласия из-за островов в Южно-Китайском море длятся не первое десятилетие. Речь идёт об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Острова занимают стратегическое положение вблизи важных транспортных маршрутов, а близлежащие территории располагают большими запасами углеводородов.

Фактически эти острова с 1970-1980-х годов контролирует Китай. С 2013 года КНР также занимается созданием в этом районе искусственных островов.

Хотя США непосредственно не претендуют на спорные территории, Вашингтон регулярно осуждает действия Пекина, а кроме того, направляет в спорный район военные корабли. При этом американские власти обвиняют правительство азиатской державы в покушении на свободу судоходства в Южно-Китайском море.

«Показать свои достижения»

Евросоюз также выражает обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море. 19 апреля Брюссель опубликовал «Стратегию сотрудничества ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе».

Авторы документа говорят об особой роли региона, где проживает 60% мирового населения. В стратегии также подчёркивается, что Евросоюз долгое время вносил значительный вклад в развитие Индо-Тихоокеанского региона. Речь идёт о таких сферах, как борьба с изменением климата, загрязнением природы, а также права человека.

«Таким образом, ЕС крайне заинтересован в Индо-Тихоокеанском регионе и в том, чтобы региональная архитектура оставалась открытой и основанной на правилах», — говорится на сайте европейской службы внешних связей.

Архипелаг Спратли

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Однако динамика ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе привела к усилению геополитической конкуренции, что оказывает всё большее давление на торговлю и цепочки поставок, а также усилению напряжённости в технологической и политической сферах и в области безопасности, говорится в сообщении.

«Вдобавок, ставится под сомнение универсальный характер прав человека. 60% мирового морского грузопотока идёт через океаны, в том числе треть — через Южно-Китайское море. Его транзитные магистрали должны оставаться свободными и открытыми», — уверены в Брюсселе.

Как отмечает, в свою очередь, Александр Лукин, по ряду направлений ЕС действительно принимает довольно активное участие в жизни региона.

«Например, ЕС участвует в экономическом развитии, есть целый ряд программ. Но в целом роль ЕС всё же не очень значимая, особенно в военно-стратегической области. У Евросоюза есть интересы в регионе, поскольку значительная часть мирового товаропотока идёт именно через Южно-Китайское море. Но реализовать свои интересы там ЕС не может, полагаясь в этом вопросе на США и региональных партнёров», — пояснил Лукин.

Похожей точки зрения придерживается профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Конечно, ЕС преувеличивает свою роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Брюссельская дипломатия стремится показать свои достижения, но в этом регионе у ЕС нет даже конкретных целей. Может ли Европа влиять на ситуацию здесь — тоже большой вопрос. Пока что Евросоюз старается представить себя в качестве дееспособного игрока на международной арене. Однако это совершенно не означает, что такие заявления влияют на международную политику», — отметил Данилов в интервью RT.

«Демонстрировать приверженность партнёрству»

По мнению экспертов, Брюссель ужесточил свою риторику по отношению к Пекину, в первую очередь, руководствуясь партнёрскими отношениями с Вашингтоном.

«При Трампе в отношениях Вашингтона и Брюсселя были сложности. Сейчас, когда лидером в США стал Байден, ситуация изменилась. ЕС и Соединённые Штаты встали на путь укрепления двусторонних отношений. По большому счёту, у ЕС нет особых интересов в Южно-Китайском море, но заявления по этой теме — часть курса на сближение с американскими партнёрами», — считает Александр Лукин.

Джо Байден

© REUTERS/Johanna Geron

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Данилов. По его словам, по обе стороны Атлантики политики воспринимают Китай как угрозу. При этом китайская тематика используется ими сегодня в качестве разменной монеты в двусторонних отношениях.

«Европа заинтересована в том, чтобы на партнёрском уровне действовала система выработки компромиссных решений. Однако европейская сторона не имеет инструментов влияния на американскую политику. В Европе просто хотят, чтобы США снова повернулись к ней лицом после периода охлаждения. Поэтому ЕС и старается демонстрировать Белому дому свою приверженность партнёрству. Европа идёт в фарватере американской стратегии», — считает эксперт.

Напомним, предшественник Байдена на посту главы Белого дома Дональд Трамп сделал противостояние с КНР частью своего внешнеполитического курса. Он развязал торговую войну с азиатской державой, повысив пошлины на ввоз китайских товаров. В ответ Пекин также ввёл торговые ограничения. Сторонам удалось впоследствии договориться о так называемой первой фазе торговой сделки. Однако на практике США и Китай так и не смогли вернуть торговые отношения на прежний уровень.

Победивший на президентских выборах 2020 года Джо Байден не стал отменять антикитайские меры.

Не произошло смягчения и в сфере военно-политических отношений. Как ранее заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, выступая перед сенаторами, именно от России и Китая исходит «растущая угроза».

Ожидается, что Байден предложит партнёрам США по G7 усилить давление на Китай из-за того, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе якобы используется принудительный труд. Об этом заявил в интервью Reuters заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх. Вашингтон намерен способствовать принятию «Большой семёркой» чётких шагов, направленных на то, чтобы поднять «общие демократические ценности на более высокий уровень», что касается и происходящего в Синьцзяне, заявил он.

порт Яншань в Шанхае, Китай

© REUTERS/Aly Song

Напомним, США и другие страны Запада обвиняют власти Поднебесной в притеснении уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

«США инициировали конфронтацию с КНР, можно ожидать, что ЕС также усилит антикитайскую риторику. Это станет символическим жестом поддержки США со стороны европейского сообщества. Однако на практике ЕС вряд ли предпримет какие-то серьёзные шаги против Пекина», — считает Александр Лукин.

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Данилов. По его мнению, антикитайские выпады ЕС ограничатся преимущественно вербальными заявлениями.

«Вряд ли Вашингтон потребует, чтобы европейцы ввели крупные экономические санкции против КНР. Это привело бы к серьёзному возмущению европейского бизнеса. И сейчас, в условиях санкционной войны с Россией, полностью торпедировать отношения с КНР Евросоюз не станет, это не в его интересах», — спрогнозировал эксперт.