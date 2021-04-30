Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки...
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военн...
Главная / В мире

В фармакологической державе настал ковид-апокалипсис: "Индийский штамм придёт и к нам…"

30 апреля 2021, 19:35  •  121 • В мире
В фармакологической державе настал ковид-апокалипсис. Речь об Индии, где тела умерших уже сжигают прямо на улице. Дмитрий Еделев оценил вероятность появления нового вида коронавируса, охватившего эту страну, в России: "Индийский штамм придёт и к нам…".
Индия столкнулась с ковид-апокалипсисом. Происходящее напоминает кадры из фильмов о конце света, отмечается в сюжете из программы "Вакцина правды" на канале Царьград.
Тела умерших сжигают прямо на улице, медикаменты и баллоны с кислородом на исходе. Аппараты ИВЛ – на весь золота, больницы переполнены, а крематории перешли на круглосуточный режим работы.
Таким образом, Индия фактически превратилась в горячую точку. Тележки с дровами в городском парке Дели только и успевают загружать – так, место отдыха превратилось в крематорий под открытым небом.
Только за последние сутки было зарегистрировано 3645 смертей от коронавируса. Общее число заражённых между тем перевалило за 18 миллионов человек.
Ведущая "Первого русского" призналась, что такая ситуация вызывает не только ужас, но и недоумение. Она обратила внимание, что Индия славится своими фармакологическими мощностями и располагает большими техническими возможностями для производства современных медикаментов.
Доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев оценил вероятность появление нового вида SARS-CoV-2, охватившего эту страну, в России.
Я думаю, что индийский штамм к нам придёт, как бы печально это ни звучало. Я напомню, что многие наши граждане полетели отдыхать, в том числе и туда – в Гоа, - подчеркнул специалист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
30 апреля 2021, 12:15
Игры спецслужб на ослепление: Убийцей оказался не Путин, а Байден
30 апреля 2021, 03:05
Затею Зеленского по переговорам сочли абсурдом: "Нет даже необходимости"
29 апреля 2021, 22:25
«Документ выписан, исходя из ложного посыла»: как в Москве отреагировали на антироссийскую резолюцию ЕП
30 апреля 2021, 17:45
Польша нарушила воздушное пространство Белоруссии. Теперь официально
29 апреля 2021, 20:40
Переговоры на границе между Киргизией и Таджикистаном привели к миру
30 апреля 2021, 01:10
«Общий ответ на глобальные вызовы»: в Сербии начал работу Русский балканский центр
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
30 апреля 2021, 06:45
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ответ...
30 апреля 2021, 01:15
«У нас люди чуть ли не в очереди выстраиваются за «Спутником V»
30 апреля 2021, 14:05
"Вместо всеобъемлющей амнистии": Киев раскрыл карты в отношении Донбасса. П...
30 апреля 2021, 01:15
Турции пора сделать выбор: Политолог заявил о конце "медового месяца" в отн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
29 апреля 2021, 17:00
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс-главу МИД Эстонии
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
27 апреля 2021, 15:25
"Генералы наклонили Байдена и...": Военный скандал в США в деталях
24 апреля 2021, 19:35
Киев готовит теракт в Донбассе на Пасху. Инсайдер сдал переговоры офицеров ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.