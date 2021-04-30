В фармакологической державе настал ковид-апокалипсис: "Индийский штамм придёт и к нам…"

В фармакологической державе настал ковид-апокалипсис. Речь об Индии, где тела умерших уже сжигают прямо на улице. Дмитрий Еделев оценил вероятность появления нового вида коронавируса, охватившего эту страну, в России: "Индийский штамм придёт и к нам…".

Индия столкнулась с ковид-апокалипсисом. Происходящее напоминает кадры из фильмов о конце света, отмечается в сюжете из программы "Вакцина правды" на канале Царьград.

Тела умерших сжигают прямо на улице, медикаменты и баллоны с кислородом на исходе. Аппараты ИВЛ – на весь золота, больницы переполнены, а крематории перешли на круглосуточный режим работы.

Таким образом, Индия фактически превратилась в горячую точку. Тележки с дровами в городском парке Дели только и успевают загружать – так, место отдыха превратилось в крематорий под открытым небом.

Только за последние сутки было зарегистрировано 3645 смертей от коронавируса. Общее число заражённых между тем перевалило за 18 миллионов человек.

Ведущая "Первого русского" призналась, что такая ситуация вызывает не только ужас, но и недоумение. Она обратила внимание, что Индия славится своими фармакологическими мощностями и располагает большими техническими возможностями для производства современных медикаментов.

Доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев оценил вероятность появление нового вида SARS-CoV-2, охватившего эту страну, в России.